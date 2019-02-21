إحتراق عائلة كاملة في كركوك ومقتل خمسة إنتحاريين شمال غرب الموصل

2019/02/21 | 14:00

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كركوك – عراق برس- 21 شباط / فبراير: افاد مصدر امني مطلع في كركوك باحتراق 3 ابناء من عائلة نازحة في منزلهم باحدى القرى التابعة لناحية تركلات يوم امس الاربعاء”، ﻻفتا الى ، ان ” حريقا نشب في منزل احدى العوائل النازحة بسبب اشتعال الوقود او مادة البنزین في قریة جرداغلي التابعة لناحية تركلان غربي كركوك”.

وعلى صعيد منفصل اعلنت قيادة عمليات نينوى، مقتل خمس انتحاريين شمال غرب الموصل، مضيفة ، ان “مفارز خلية الصقور الاستخبارية وفريقها التكتيكي تمكنت وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى وهيئة الحشد الشعبي وقوة من استخبارات اللواء ٦٦ في الفرقة ٢٠ من قتل 5 انتحاريين كانوا يرتدون احزمة ناسفة وذلك بعد نصب كمين محكم لهم ومحاصرتهم داخل عجلة كانوا يستقلونها، وقد تم حرق العجلة وقتل من بداخلها بالقرب من منطقة بادوش” شمال غرب مدينة الموصل”.



انتهى اح

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