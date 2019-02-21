بالصور.. معاون آمر اللواء التاسع بالحشد يبحث مع قائد محور عمليات شرق دجلة الملف الأمني

2019/02/21 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث معاون آمر اللواء التاسع بالحشد الشعبي ابو صادق الخشخشي مع قائد محور عمليات شرق دجلة ابو حسام السهلاني في صلاح الدين الملف الامني للقاطع وضرورة اخذ الحيطة والحذر وذلك لتحرك بعض الجيوب التكفيرية ورصدها ومعالجتها، وكذلك تم التطرق الى ضرورة دعم اللواء لوجستيا لما له من اهمية عسكرية ضمن قاطع المسؤولية.

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