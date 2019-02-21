2019/02/21 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان الجبوري – كركوك متطوعون في ناحية الزاب المستعادة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، يمحون اثار الحرب من خلال مبادرات طوعية بالتعاون مع بلدية الناحية التي تدير العمل من غرفة الحرس بعد تدمير البناية.المواطن نزار حسين سعيد من اهالي ناحية الزاب، يرى ان مبادراتهم التطوعية التي قدموها بعد عودتهم من النزوح، اسهمت بإظهار الناحية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطنون يمحون اثار تنظيم الدولة الإسلامية ويعيدون الحياة لناحية جنوب غربي كركوك كركوك ناو.

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