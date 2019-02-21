2019/02/21 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجنة التربية: العراق بحاجة إلى بناء 25 الف مدرسة

بغداد -

كلمة

كشفت لجنة التربية النيابية يوم الخميس عن حاجة العراق الى

بناء 25 الف مدرسة في مختلف المحافظات.

وذكرت على لسان أحد أعضائها ان المبلغ المقدر لبناء المدرسة الواحدة

وصل الى مليار و700 مليون دينار، وبالتالي فأن مبلغ تريليون دينار

المخصصة لبناء المدارس لا يكفي لبناء 800 مدرسة.

وقال عضو اللجنة قصي محسن في تصريح صحفي تابعه موقع كلمة

الإخباري، ان "الموازنة خصصت مبلغ تريليون دينار لبناء

المدارس، لكن الاولوية ستكون للمدارس ذات نسب الانجاز المتقدمة،

وهناك خلاف على سعر بناء المدرسة حيث ينص التندر بحسب وزارة التخطيط

على ان بناء المدرسة يكلف مليار و 700 مليون دينار، وبالتالي فهو

مبلغ كبير مقارنة بالحاجة الماسة الى المدارس والمبلغ المخصص

لبنائها".

واضاف ان "العراق يحتاج الى 25 الف مدرسة في مختلف المحافظات، في

حين ان محافظة ذي قار تحتاج لوحدها الى ثلاثة الاف مدرسة للقضاء على

الدوام الرباعي والثلاثي".

واوضح محسن، ان "المبلغ المخصص لبناء المدارس قد لايكفي لبناء 800

مدرسة في عموم العراق، ولكن في حال تخفيضه الى 600 مليون دينار، فأن

العراق قد يبني اكثر من الف مدرسة وهو رقم جيد لو تحقق خلال عام

واحد"

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