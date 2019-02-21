2019/02/21 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال " العيداني في بيان صحفي ان اللجنة ستكون بإشراف عضو مجلس محافظة البصرة سلمان التميمي وبرئاسة معاون المحافظ للشؤون الفنية علي حسن عزير وعضوية أقسام الموارد البشرية والحسابات والقسم القانوني والتدقيق .واضاف " ان الامر الاداري صدر بناء ً على ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ومرفق قرار مجلس الوزراء المرقم (١٢) لسنة ٢٠١٩ وتعليمات تنفيذ الموازنة رقم (١) للعام الحالي .انتهى ..م ف

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