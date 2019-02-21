وفاة القائم بالاعمال في بعثة العراق بالجزائر

2019/02/21 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن وفاة القائم بالاعمال في بعثة العراق ب‍الجزائر.وقالت الوزارة في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إنها "تنعى اركان حردان عبد الغفار القائم بالاعمال في بعثة العراق بالجزائر اثر عارض صحي مفاجئ في القلب".

وأضاف بيان الخارجية أن العارض "تعرض له في اسطنبول بطريق عودته الى بغداد".

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