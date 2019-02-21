روحاني يزور بغداد الشهر المقبل

2019/02/21 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر مسؤول ان العراق سيطرح موضوع إنشاء سد داخل الاراضي العراقية خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني حسن روحاني.

وذكر المصدر , ان “من ضمن الملفات والمحاور التي يتم الاعداد لها حاليا ليتم مناقشتها وبحثها مع الرئيس الايراني هي انشاء سد في احدى المحافظات الجنوبية وقد يكون في محافظة البصرة وسيتم مفاتحة الرئيس الايراني ويهدف إنشاء السد الى إيقاف هدر المياه العراقي في الخليج”.وأعلن السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي بان الرئيس حسن روحاني سيقوم بزيارة الى العراق قريباً.وقال مسجدي ان روحاني سيقوم بزيارة الى العراق خلال شهر آذار المقبل.ومن المقرر ان يجري الرئيس روحاني خلال الزیارة محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





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