نادين نجيم توجّه رسالة إلى إليسا بعد خضوعها لعملية جراحية

2019/02/21 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمنت الفنانة نادين نجيم الشفاء العاجل للفنانة إليسا بعد خضوعها للعملية الجراحية الاخيرة.نادين نجيم التي يعرف عنها حيها الكبير لإليسا ودعمها لها ووصفها لها بـ “الملكة”، نشرت عبر “إنستا ستوري” غلاف ” عكس اللي شايفينها” وعلقت عليها بأنها تتمنى ان تكون اليسا قد اصبحت بحال أفضل متمنية لها الشفاء العاجل.

وكانت إ|ليسا قد خضعت لعملية جراحية في يدها بسبب تورّمها وتراكم المياه في جسمها نتيجة علاجها من سرطان الثدي.

في سياق آخر، نشرت نادين نجيم مجموعة صور لها، بعضها يجمعها بزوجها وبعضها الآخر بإحدى صديقاتها، حيث إستغلت جمال الطبيعة في لبنان وزارت أماكن التزلج.

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