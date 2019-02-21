زلزال بقوة 4.3 درجة يهز غرب ايران

2019/02/21 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، الخميس، منطقة باينغان التابعة لمدينة باوه بمحافظة كرمانشاه غرب إيران.واعلنت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، اليوم (21 شباط 2019)، أن “الزلزال وقع عند الساعة الثانية عشرة و31 دقيقة و35 ثانية ظهر اليوم وفي عمق 8 كيلومترات من سطح الارض”.ولم تصل […]

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