2019/02/21 | 14:08

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مسئول كردي للغد: نتوقع إجلاء كافة المدنيين اليوم أو غدا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسئول كردي للغد: نتوقع إجلاء كافة المدنيين من آخر مواقع داعش اليوم أو غدا قناة الغد.

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