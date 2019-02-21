نصائح وحيل ذكية للسفر بأقل التكاليف

2019/02/21 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محمد نوفل، رحالة مصري، إنه يفضل اختيار الوقت المناسب للسفر حتى يتثنى له التوفير فى التكاليف الخاصة بالسفر.

وأضاف نوفل أن تذكرة الطيران تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الرحلة.



ثم أشار إلى تناول الأطعمة أثناء السفر، موضحا أن أفضل أكل تناوله هو الأكل الروسى.

وأبدى الرحالة المصري اهتماما برصد الحالة الجوية للبلد التى سيسافر لها حتى يتمكن من الاستمتاع بشكل كامل من الرحلة.

ووجه نوفل نصيحة إلى الشباب بضرورة اختيار الأماكن الأقل تكلفة خلال الرحلات السياحية قائلاً «إن بعض الأماكن قد يذهب إليها الشخص قد تكون غالية الثمن وغير ممتعة.

وختم نوفل قائلا إنه يكتسب الكثير من الخبرات خلال جولات سفره وهذه الخبرات تساعده كثيرا فى حياته العملية.

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