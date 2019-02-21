فرقة سلطان العارفين.. سنوات من الإبداع الروحاني

2019/02/21 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أحمد سليمان، رئيس فرقة سلطان العارفين السورية، إن الفرقة بذلت مجهودا كبيرا للوصول إلى هذه الدرجة من التطور، وأنها ليست للرجال فقط وإنما هناك فرقتين للفتيات وللأطفال، حيث تهتم الفرقة بدعم المواهب الفنية للأطفال.

وتحدث سليمان عن مشاركة الفرقة فى العديد من المهرجانات العالمية لأجل تمثيل بلدهم سوريا، مشيرا إلى أن كافة أعضاء الفرقة ذو مستويات تعليمية عالية وهو ما يؤثر فى الأداء الفنى الخاص بهم من حيث الارتقاء بالكلمة واللحن.

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