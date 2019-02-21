في مباراة مانشستر سيتي وشالكه | شاشة الـ VAR لا تعمل

2019/02/21 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر واجه الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي والذي تولى إدارة مباراة مانشستر سيتي وشالكه أزمة في الرجوع إلى الفيديو بسبب عدم وجود شاشة لعرض الحالات الجدلية في ملعب "فيلتنز ارينا".مانشستر سيتي انتصر بثلاثية لهدفين في مباراة شهدت ضربتي جزاء لأصحاب الأرض وبطاقة حمراء لصالح نيكولاس أوتامندي من السيتزنز.

وكشفت صحيفة "ماركا" أنّ الحكم الإسباني لم يتمكن من مشاهدة لقطة ضربة الجزاء الأولى على أوتامندي، ورغم أنّه لم يحتسبها في البداية لكن حكم الفيديو أخبره بوجود لمسة يد.

وأوضحت الصحيفة أنّ جراندي أراد مشاهدة اللقطة عبر الشاشة لإصدار قراره النهائي ولكنّها لم تكن تعمل مما دفعه للأخذ بقرار حكم الفيديو.



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" نحن لسنا في إيطاليا هنا" 🤨فابيو كابيلو مدرب السيدة العجوز السابق ينتقد أداء الفريق أمام رجال سيميوني— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019جدير بالذكر أنّ تقنية الفيديو تُطبق للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا بثمن النهائي.

وشهدت البطولة أيضًا إلغاء هدف لألفارو مواتا مع أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس وكذلك إلغاء هدف لأياكس ضد ريال مدريد بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.





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