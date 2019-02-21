2019/02/21 | 14:12

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مسئول كردي لقناة الغد: لم نسلم أي من مسلحي داعش إلى العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسئول كردي لقناة الغد: لم نسلم أي من مسلحي داعش إلى العراق قناة الغد.

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