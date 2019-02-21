الميناء يلعب في بغداد.. ونفط الجنوب ضيف ميسان اليوم

2019/02/21 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل اليوم الخميس مباريات الجولة 18 من الدوري الممتاز لكرة القدم

باقامة 6 مواجهات ، حيث سيحل فريق نفط الجنوب ضيفاً على نفط ميسان في

ملعب الميمونة، ويلاقي فريق الميناء امانة بغداد في ملعب الاخير.وسيكون ملعب الكرخ مسرحاً لاجراء مباراة الشرطة المتصدر مع الكرخ

الوصيف، فيما سيحتضن ملعب الشعب الدولي اللقاء الجماهيري الذي سيجمع

فريق القوة الجوية مع الفريق الطلابي.وسيضيف ملعب النجف لقاء صاحب الارض والجمهور فريق النجف مع ضيفه

السماوة، وسيواجه فريق الصناعات الكهربائية فريق الكهرباء في ملعب

التاجي،.وتختتم مباريات الجولة يوم غد الجمعة في المواجهة التي ستجمع فريق

الحسين مع فريق النفط في ملعب امانة بغداد.وكانت مباريات الجولة التي انطلقت امس الاول قد اسفرت عن فوز فريق نفط

الوسط على مضيفه اربيل بهدفين مقابل هدف واحد، احرز هدفي نفط الوسط

ذوالفقار وامير حامد في الدقيقتين (27و74) وسجل هدف اربيل نيران خسرو

في الدقيقة (31) من المباراة،وتعادل الديوانية مع الزوراء بثلاثة

اهداف لكل منهما،وحسم التعادل السلبي لقاء فريقي الحدود مع ضيفه

البحري.

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