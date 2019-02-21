البطيخ: سأطعن بقرار تثبيت المياحي محافظاً لواسط 

2019/02/21 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعلن محافظ واسط السابق غضنفر البطيخ, الخميس, أنه سيقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للطعن بقرار محكمة القضاء الاداري القاضي بتثبيت المحافظ الحالي محمد جميل المياحي بمنصبه.وقال البطيخ في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار محكمة القضاء الاداري بتثبيت محمد المياحي محافظا لواسط فيه غبن وساقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للطعن وتمييز القرار […]

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