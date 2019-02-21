عليوي : الفتح وسائرون لم يطرحا اية شخصية للداخلية لغاية الان

2019/02/21 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الخميس، ان اللجنة المعنية بشان اكمال الكابينة الوزارية وتوزيع الدرجات الخاصة المنبثقة عن اجتماعي سائرون والفتح وضعت المعاييرالخاصة للوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة دون مناقشة او طرح اي شخصية لشغل المناصب بما فيها منصب وزير الداخلية.وقال عليوي في تصريح صحفي، إن “التصريحات بشأن حسم او قرب هذه ...

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