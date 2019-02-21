هزة أرضية تضرب غرب إيران يشعر بها سكان محافظة عراقية

2019/02/21 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ضرب زلزال خفيف بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر منطقة {باينغان} التابعة لمدينة باوه بمحافظة كرمانشاه غرب إيران والقريبة من الحدود مع العراق.

وأعلنت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران اليوم الخميس، ان الزلزال وقع عند الساعة الثانية عشرة و 31 دقيقة و35 ثانية ظهر اليوم وفي عمق 8 كيلومترات من سطح الارض.ولم تصل لغاية الان تقارير بوقوع اضرار جراء الهزة الارضية.وشعر سكان حدود محافظة حلبجة اليوم، شعر بالهزة الأرضية في كرمنشاه الا انها لم تسفر عن اي اضرار بشرية او مادية.وقال الخبير في مجال الجيولوجيا والاحوال الجوية احمد عابد ان الزلزال ضرب حدود المحافظة في الساعة 12:09 دقيقة من ظهر اليوم، مضيفا ان الاهالي شعروا به، الا ان انه لم يستمر كثيرا ويتوقع ان تكون شدته نحو اربع درجات على مقياس ريختر.كما وشعر المواطنون في حدود ناحية خورمال التابعة لمحافظة حلبجة بالزلزال.انتهى

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