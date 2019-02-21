2019/02/21 | 14:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدف: امانة بغداد 2 x الميناء 1 ( د. 14 سجاد حسين ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/21 | 14:46.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: امانة بغداد 2 x الميناء 1 ( د. 14 سجاد حسين )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: امانة بغداد 2 x الميناء 1 ( د. 14 سجاد حسين )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف: امانة بغداد 2 x الميناء 1 ( د. 14 سجاد حسين )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).