‎العلاقة بين المحافظ ومجلس المحافظة

2019/02/21 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم محمد عبد الجبار الشبوط مجالس المحافظات، في العراق وفي غيره من الدول، من المعالم الديمقراطية للنظام السياسي، ومن اليات تعميق المشاركة السياسية للمواطنين في ادارة شؤونهم.لكن تجربة مجالس المحافظات في العراق لم تحظ بالشعبية المطلوبة بسبب سوء اداء هذه المجالس ووجود شبهات فساد في اعمالها الامر الذي دعا بعض الفعاليات الشعبية الى الغائها […]

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