المركزي يبيع أكثر من 176 مليون دولار

2019/02/21 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي في ختام جلساته من الاسبوع الحالي اليوم الخميس، عن بيعه أكثر من 176 مليون دولار.وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم، ارتفاع في مبيعاته لتصل إلى 176 مليوناً و81 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأربعاء التي […]

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