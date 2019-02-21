2019/02/21 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wYLmOxZ8g8c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد 29 عام .. مازال البحث مستمر عن رفات الكويتيين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد 29 عام .. مازال البحث مستمر عن رفات الكويتيين #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).