مفوضية الانتخابات ترد على وزارة الخارجية بشأن عملية الاقتراع في الخارج

2019/02/21 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وعد مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس بالرد على تقرير بعثة الخبراء الانتخابات في الاتحاد الاوربي الى العراق.

وذكر بيان لمجلس المفوضية اليوم، انه "من منطلق شفافية عمل مفوضية الانتخابات فقد خضعت الانتخابات النيابية السابقة التي جرت بتاريخ 12/5/2018 لمراقبة المنظمات المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات".

واضاف البيان انه "قد دأبت المفوضية على الاهتمام بجميع التقارير التي ترد من جميع المنظمات والخاصة بالشأن الانتخابي وفيما يتعلق بتقرير بعثة الاتحاد الاوربي الاخير والذي تداولته وسائل الاعلام".

وتابع البيان ان المفوضية عاكفة على اعداد تقرير مفصل واجابة رسمية على ما ورد في التقرير اعلاه وفي الجانب الخاص المتعلق بعمل المفوضية.

ونوه البيان الى انه "سيوزع هذا التقرير الى الرئاسات الثلاث والمنظمات الدولية وبعثة الاتحاد الاوربي وسينشر بالموقع الرسمي للمفوضية خلال الايام القادمة".

وكانت وزارة الخارجية قد نشرت في وقت سابق من شهر شباط الجاري تقرير عن خروقات رافقت يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ايار الماضي وهي كالاتي:

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