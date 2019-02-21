2019/02/21 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الجمارك: اعادة إرسالية تحمل مواد غذائية تالفة

21/02/2019 14:54:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة، الخميس، من اعادة إرسالية تحمل مواد غذائية (بطاطا) وذلك بعد ان تبين وجود التلف بها بشكل واضح.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "السلطة الجمركية تمكنت من اعادة ارسالية مكونة من حاويتين ٤٠ قدم تحتوي على اسلاك كهربائية غير مستوفية للمواصفات القياسية المطلوبة".

واكدت الهيئة على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرساليات وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة وأعادتها الى جهة القدوم".

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