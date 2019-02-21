بالوثيقة.. الخارجية تسمي 6 سفراء عراقيين لبعثات ايران ومصر و 4 دول اجنبية

2019/02/21 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الخارجية العراقية، بنقل 6 سفراء من مركز الوزارة، الى بعثات العراق في 6 دول، بينها إيران ومصر.

وأظهرت وثيقة موقعة من قبل وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، أمراً وزارياً يقضي بنقل كل من السفراء أحمد نايف الدليمي الى القاهرة، وسعد عبد الوهاب الى طهران، وبكر فتاح حسين الى فيينا، وعبد الرحمن الحسيني الى باريس، وآمال موسى الى الفاتيكان، وأرشد عمر إسماعيل الى بريتوريا".

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