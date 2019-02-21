نتائج سيئة لمنتخب البولينغ في البطولة العربية

2019/02/21 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… مني المنتخب الوطني للبولنغ للسيدات والرجال بخسائر كبيرة خلال منافسات البطولة العربية للعبة.واخفق لاعبوا منتخب البولنغ في تحقيق اية نتيجة وحلوا جميعا في المراكز الاخيرة في الترتيب العام للفردي والزوجي والفرقي اذ قبع منتخب فرق الرجال في المركز الاخير و كذلك الحال لفريق النساء.واقيمت البطولة خلال الشهر الجاري في العاصمة […]

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