النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف يبحث مع وزير المالية مجمل من القضايا المهمة

2019/02/21 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي اليوم الخميس، مع وزير المالية فؤاد حسين في مقر وزارة المالية مجمل من القضايا الخاصة بـ (نقابة

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