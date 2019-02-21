2019/02/21 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي اليوم الخميس، ومن خلال المعلومات الاستخبارية من من مصادر موثوقة تم تحديد موقع مقر قيادة داعش الارهابي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتنسيق مع طيران الجيش.. الحشد الشعبي يقصف نفق وقتل اثنين من الدواعش في مكحول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتنسيق مع طيران الجيش.. الحشد الشعبي يقصف نفق وقتل اثنين من الدواعش في مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).