سوريا الديمقراطية: انتهاء إجلاء المدنيين من آخر جيوب داعش اليوم أو غدا

2019/02/21 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصطفى بالي المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن من المتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا اليوم الخميس، وإن القوات ستشتبك بعدها مع من تبقى من مقاتلي التنظيم المختبئين هناك.

وتعد قرية الباغوز الواقعة على الحدود العراقية آخر بقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في منطقة وادي نهر الفرات والتي أصبحت آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

وتطوق قوات سوريا الديمقراطية بالكامل قرية الباغوز الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

ولم يذكر بالي الوقت المطلوب للقضاء على مقاتلي داعش الباقين أو يقدم تقييما جديدا لعددهم.

وأشارت تقديرات سابقة لقوات سوريا الديمقراطية إلى أن عدد المقاتلين المتحصنين داخل الباغوز عدة مئات وأن معظمهم أجانب.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أمس الأربعاء إن “أخطر” المتشددين ما زالوا في الباغوز.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن أكثر من ألفي مدني غادروا الجيب أمس الأربعاء.

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