الغيابات تضرب صفوف اتلتيكو مدريد في مواجهة الاياب امام يوفنتوس

2019/02/21 | 15:02

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متابعة : سومر نيوز

بات في حكم المؤكد غياب ثنائي أتلتيكو مدريد الإسباني، الغاني توماس بارتي، والمهاجم الدولي الإ...

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