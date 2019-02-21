300 حالة فساد في مؤسسات الداخلية خلال شهر واحد

2019/02/21 | 15:02

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بغداد -عراق برس-21شباط/ فبراير: أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس ، عن تسجيل أكثر من 300 حالة فساد خلال شهر كانون الثاني المنصرم، فيما أشار الى إعادة ومنع هدر ما يقارب الـ700 مليون دينار .





وذكر تقرير صادر عن مكتب المفتش العام لشهر كانون الثاني من العام الجاري أن “ملاكاته في مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال الشهر من إعادة 278,069,600 دينار و 1600 دولار الى خزينة الدولة ومنعت هدر 418,940,050 دينار أخرى، واستطاعت المديرية أيضاً من تدقيق 16 عقدا من عقود الوزارة وبيّنت رأيها في 162 مجلس تحقيقي ومعاملة واردة اليها من مديريات التحقيقات والقانونية وتفتيش بغد والمحافظات، كما تابعت تنفيذ 151 عقداً ضمن خطة الوزارة التشغيلية و 40 عقداً ضمن خطتها الاستثمارية و 4 عقود لصندوق شهداء الشرطة والضمان الصحي”.

وفي المجال التفتيشي، أوضح التقرير أن “مديرية تفتيش بغداد تمكنت من اكتشاف 116 حالة فساد اداري و10 حالات فساد مالي، في حين تمكنت مديرية تفتيش المحافظات من اكتشاف 157 حالة فساد اداري و35 حالة فساد مالي وتمكنت مديرية الرصد وتقييم الأداء من اكتشاف حالتي فساد اداري وحالة فساد مالي واحدة”، مبيناً أن “مؤشرات الفساد التي اكتشفها مكتب المفتش العام، قد اختلفت بين الرشوة والسرقة والاختلاس وهدر المال العام واخفاء مواد فضلاً عن الاستغلال الوظيفي وسوء استغلال للسلطة والتزوير والإهمال والابتزاز”.انتهى (1)

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