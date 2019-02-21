شركة غاز روسية تدرس إنشاء مدارس كروية ودعم المنتخبات العراقية

2019/02/21 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس مع شركة غاز بروم الروسية سبل التعاون بين الطرفين وتوقيع اتفاقية تعاون تعنى بانشاء مدارس كروية ودعم المنتخبات الوطنية.اللقاء الذي حضره وكيل وزير النفط معتصم اكرم شهد حضور رئيس شركة غاز بروم في العراق سيرجي فضلا على عضوي الاتحاد غالب الزاملي وعلي الأسدي وأمين السر صباح رضا، […]

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