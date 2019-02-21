2019/02/21 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية وجهت اليوم وزارة الخارجية العراقية، بنقل 5 أسماء من مركز الوزارة، الى بعثات العراق في 6 دول، بينها إيران ومصر.وكشفت هذه الوثيقة الموقعة من قبل وزير الخارجية، محمد علي الحكيم،وحصلت اليوم الثامن على نسخة ان ، أمراً وزارياً يقضي بنقل كل من أحمد نايف الدليمي الى القاهرة، وسعد عبد الوهاب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة والاسماء الخارجية تسمي 6 سفراء عراقيين من ضمنها ايران والقاهرة صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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