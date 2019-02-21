لماذا سميَ العراق العظيم ؟

2019/02/21 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارس بابير لمن يقول العراق انه لم يصنع شيء عدا “اللحيم الياباني” من الجيل الحالي مستهزءاً بقدرات العراق فليراجع تاريخ ابنائه قبل جيل التسعينات و يبحث عن المشاهد المتلفزة لصاروخ العابد عراقي الصنع الذي كان يحمل اقمار صناعية عندما اطلقوه من القاعدة الجوية في مدينة الانبار عام 1989.و من وقتها بدأ العدوان العلمي و […]

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