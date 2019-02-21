2019/02/21 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موجود في العراق حاليا ، فيما بين أنه داعم للخطوات الحكومية الاصلاحية.حيث قال غاوي في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن أن “الصدر يتحرك لمصلحة البلاد واينما تقتضي الضرورة يكون”، موضحا أن “غيابه عن المشهد في الوقت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف عن مكان تواجد السيد مقتدى الان وما حقيقة الضغوط الايرانية عليه صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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