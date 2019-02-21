2019/02/21 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يقول باحث غربي إن مسؤولين أكراد في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، يطالبون ببقاء الولايات المتحدة في العراق لمنع عودة داعش.وبالتوازي مع لقاء جمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا، في سوتشي، رأى سيث فرانتزمان، وهو كاتب لدى منتدى الشرق الأوسط، ومؤسس مركز الشرق الأوسط للإعلام والتحليلات، في تقرير تابعه “ناس” اليوم الخميس (21 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحث غربي: أكراد العراق يخشون عودة “داعش”.. ويؤيدون بقاء الأميركان) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحث غربي: أكراد العراق يخشون عودة “داعش”.. ويؤيدون بقاء الأميركان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).