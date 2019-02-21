مفوضية الانتخابات توعد بالرد على تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي

2019/02/21 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وعدت مفوضية الانتخابات، الخميس، باعداد تقرير مفصل، واجابة رسمية على ما ورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي حول الانتخابات السابقة.وذكر بيان للمفضوية، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (21 شباط 2019)، ان “مجلس المفوضين عاكف على اعداد تقرير مفصل واجابة رسمية على ماورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي وفي الجانب الخاص المتعلق […]

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