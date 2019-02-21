اراضي الصحفيين بين جشع تجار الحروب وموبقة الحكومة

2019/02/21 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / راضي المترفي… الحكومات على تعاقبها هي من الهمت (عرقوب ) التسويف والكذب في ايفاء الوعود وتعليق ( المغذي ) لاطول فترة ممكنة حتى فقدت مصداقيتها تماما حتى لو كان ما وعدت به (كضبة ) عدس توزعها في رمضان وفقد المواطن بها الثقة بالمطلق فما بالك لو كان الامر والوعد بخصوص وعد بأمنية حلمت […]

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