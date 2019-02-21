الأهلي يرفض استبدال مباراة بيراميدز بالكأس بدلًا من الدوري

2019/02/21 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، يرفض خلاله، تعديلات لجنة المسابقات باتحاد الكرة، معلنًا تمسكه بالمواعيد المعلن عنها سابقًا.اتحاد الكرة كان قد أعلن عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والتي كان مقررًا لها يوم 28 فبراير الجاري، ليعلن بعدها عن إقامة مباراة الفريقين بالكأس في نفس اليوم.

الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر بيان القلعة الحمراء، حيث جاء نصه كالآتي:

🔴 الأهلي يرفض إستبدال مباراة بيراميدز في الدوري بمواجهة الفريقين في الكأس pic.twitter.com/4gGQyzCibv— Al Ahly SC (@AlAhly) February 21, 2019"قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير 2019، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمبارة أخرى في مسابقة الكأس، استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله، والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10 فبراير 2019، قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري.



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كما قرر التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية"

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