تربية نينوى تعلن افتتاح مدرستين في المدينة القديمة بعد إعمارهم من قبل أهالي المنطقة

2019/02/21 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى ضمن الجهود والتعاون المشترك ما بين تربية نينوى وأهالي المنطقة القديمة وبمتابعة السيد وحيد فريد عبدالقادر المدير العام ، أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى عن افتتاح مدرستين في مدينة الموصل بعد إعادة إعمارهم بمبادرة ومساهمة قبل أهالي المنطقة .المديرية أكدت بأن تعاون الأهالي معها أثمر عن افتتاح مدرسة المناهل في […]

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