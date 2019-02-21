الإمارات تكشف حقيقة الفيديو الفاضح لانتظار الشمري

2019/02/21 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أصدرت محكمة رأس الخيمة الإماراتية، اليوم الخميس، حكماً ببراءة مرشحة الانتخابات العراقية السابقة، انتظار الشمري، من "الفيديو الفاضح" وأبعدت بعده عن الانتخابات.وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن"محكمة رأس الخيمة الاماراتية وبعد اطلاعها على تقرير خبير استشاري تقرر عدم صحة "الفيديو الفاضح الذي ظهر لانتظار الشمري المرشحة للانتخابات العراقية السابقة عن تحالف النصر".وأضافت أنه "حكمت لصالحها بمبلغ 7 آلاف درهم وسجن من سربه لمدة شهرين وإبعاده عن الإمارات" .وبعد تداول مقطع فيديو فاضح للمرشحة الدكتورة انتظار احمد جاسم، أعلن ائتلاف استبعادها من الانتخابات النيابية السابقة.كما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وثيقة منسوبة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنص على عزل التدريسية على ملاك كلية الإدارة والاقتصاد، انتظار أحمد جاسم، من وظيفتها.

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