مفوضية الانتخابات تصدر بيانا توضيحيا بشأن تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي

2019/02/21 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بيانا توضيحيا بشأن تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي وفيما يلي:

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