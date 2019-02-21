تحطم طائرة حربية غربي الجزائر ومقتل طاقمها

2019/02/21 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، تحطم طائرة عسكرية مقاتلة

"سو- 24 " كانت في مهمة تدريبية بولاية تيارت غربي الجزائر.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن "طائرة مقاتلة تابعة للقاعدة

الجوية بعين وسارة، كانت في مهمة تدريبية ليلية مبرمجة تحطمت، مساء

أمس، أثر سقوطها في منطقة فلاحية خالية من السكان، بضواحي بلدية

الرشايقة ولاية تيارت غربي الجزائر".وأكد البيان أن اثنين هما طاقم الطائرة، القائد ومساعده، قتلا في

الحادث، مشيرا إلى أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد

صالح، أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

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