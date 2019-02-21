2019/02/21 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير/شباط لرفض استبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابةً لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية.

وأضاف البيان أنه تم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10 فبراير/شباط قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري.

كما قرر مجلس إدارة الأهلي التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهلي المصري يرفض استبدال مباراة بيراميدز في الدوري) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهلي المصري يرفض استبدال مباراة بيراميدز في الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).