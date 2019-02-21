يونكر: لست متفائلا بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

2019/02/21 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت بريطانيا، اليوم الخميس، بأن حديث وزير الدفاع جافين وليامسون عن إرسال سفينة حربية إلى المحيط الهادي عقد العلاقة مع الصين.

وردا على سؤال مباشر خلال بث لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت العلاقة قد تضررت بسبب تهديد وليامسون بإرسال حاملة طائرات جديدة إلى المحيط الهادي، قال وزير المالية فيليب هاموند “إنها علاقة معقدة ولا تسهم مخاوف الصين بشأن نشر سفن للبحرية الملكية في بحر الصين الجنوبي في جعلها أسهل”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصين ألغت محادثات تجارية مع هاموند بسبب غضبها من تصريح وليامسون.

وقال هاموند إنه يشعر بخيبة أمل من رد فعل بكين.

وأضاف “كل هذا سابق لأوانه، لن تكون حاملة الطائرات في جاهزية كاملة للعمليات قبل عامين، ولم تتخذ قرارات، أو حتى تتم مناقشتها، بشأن المواقع المحتملة لنشرها”.

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