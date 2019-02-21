وزير المالية من كربلاء: تخصيص ٣٠% من مبالغ الزائر دولار للمحافظة

2019/02/21 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} أعلن وزير المالية، فؤاد حسين، عن تخصيص ٣٠% من مبالغ الزائر دولار لمحافظة كربلاء وهي في انتظار الصرف.

وأكد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المحافظ عقيل الطريحي في مبنى المحافظة "تخصيص مبالغ للمشاريع المتوقفه المهمة في المحافظة، وتحويل جميع العقود على الملاك حسب الخدمة والاجور اليومية الى عقود وفق قانون الموازنة".ولفت الى "تخصيص مبالغ للمحاضرين المجانين تعتبر كأجور نقل ولهم الاولوية في التعيين".من جانبه رد الطريحي على قرار القضاء برد إقالته من مجلس المحافظة ان "القضاء انصفنا وفق الادلة التي قمنا بتقديمها".انتهىبواسطة..



مآثر طالب

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