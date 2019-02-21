أكبر نفق في كربلاء يقترب من الإنجاز

2019/02/21 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة عن بلوغ نسبة الانجاز في نفق صحن العقيلة زينب عليها السلام الى 94 %.

ويمتد النفق بين ساحة الشهداء وشارع باب قبلة الامام الحسين عليه السلام، وهو جزء من مشروع التوسعة الكبرى لمرقد الامام الحسين عليه السلام المعروف بصحن العقيلة زينب عليها السلام.وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية المهندس حسين رضا مهدي بحسب بيان للعتبة، ان "العمل مستمر في المشروع وعلى مدار اليوم لتحقيق نسب انجاز متقدمة في المنطقة الخدمية والانفاق"واضاف "بلغت نسبة الانجاز في الهيكل الكونكريتي للمنطقة الخدمية اكثر من ٦٧٪" مرجحا الانتهاء منه خلال الايام المقبلة".واشار الى ان "المنطقة الخدمية تتضمن عدة مرافق منها الوحدات الصحية والمضيف وإعادة سوق الزينبية القديم".ويشيد مشروع صحن العقيلة زينب عليها السلام على مساحة ٥١ الف متر مربع غرب الصحن الحسيني الشريف.انتهى

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