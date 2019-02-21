2019/02/21 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، جاسم محمد جعفر، عن وجود اجماع داخل الدعوة على تولي “الشباب” مناصب قيادية في الحزب بعد ان فشلت القيادات الكبيرة في ذلك.وقال جعفر في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن “هناك اجماعاً كبير في حزب الدعوة الاسلامية، بان المؤتمر العام المقبل سوف يصعد بعض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ان فشل عراقيا حزب الدعوة يستعين باشخاص من خارج الحزب لتحسين صورته صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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