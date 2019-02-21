العراق يسعى لمواجهة زينيت الروسي تجريبياً

2019/02/21 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، مع شركة غاز بروم الروسية سبل التعاون بين الطرفين وتوقيع اتفاقية تعاون تعنى بانشاء مدارس كروية ودعم المنتخبات الوطنية.

اللقاء الذي حضره وكيل وزير النفط معتصم اكرم شهد حضور رئيس شركة غاز بروم في العراق سيرجي فضلا على عضوي الاتحاد غالب الزاملي وعلي الأسدي وأمين السر صباح رضا، اضافة الى نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي النفط كاظم سلطان .

وقال وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم خلال مؤتمر صحفي ان "الوزارة ستكون هي صاحبة الخطوة الأولى في إقناع الشركات النفطية، لدعم كرة القدم العراقية وعلى وجه الخصوص المنتخبات الوطنية، ونسعى إلى مفاتحة شركة عالمية ثانية، لفتح قنوات تواصل بينها وبين اتحاد كرة القدم".

من جانبه، قال الزاملي ان "الاتحاد انجز اليوم خطوة مهمة وهناك خطوات أخرى، من أجل استثمار الشركات الأجنبية في دعم كرة القدم العراقية"، مبينا ان "الاتحاد يعمل على تحقيق هذا الامر منذ 5 اشهر ونعمل على عقد اتفاقيات مع شركات البترول وشركات الإتصالات، لغرض الحصول منهم على دعم المنتخب الوطني" .

فيما اكد عضو الاتحاد علي الأسدي ان "الاتحاد يطمح بأن تساهم الشركات الأجنبية الاخرى، بإنشاء ملاعب كروية لاستقطاب الشباب، والاتحاد عازم على مفاتحة جميع الشركات العاملة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة"، مضيفا ان "وقوف وزارة النفط مع الاتحاد العراقي ومحاولتهم إيجاد منافذ دعم المنتخبات الوطنية، خطوة إيجابية تحسب لها ".

وقال رئيس شركة غاز بروم في العراق سيرجي ان شركته ستكون أولى الشركات الداعمة للمنتخب الوطني العراقي .

واضاف سيرجي "لم اتوقع هذا الحضور الرسمي والإعلامي، مما يؤشر إلى أن اتحاد كرة القدم العراقي جاد بالاتفاق مع شركة كاز بروم ونحن أيضا جادون بالوقوف مع العراق ورياضته".

وتابع ان "الرياضة هي من تقرب الشعوب، وأن الشعبين العراقي والروسي تربطهما علاقات طيبة، نعمل على ترصينها من خلال الرياضة"، مشيرا الى ان "الشركة ستقوم بتوجيه دعوة رسمية لممثل من وزارة النفط ووفد من الاتحاد العراقي لكرة القدم لزيارة روسيا واللقاء برئيس الشركة العام والذي يشغل حاليا رئيس نادي زينيت الروسي".

ولفت الى ان "الشركة تمتلك نادي زينيت الروسي ونعمل على إقامة مباراة له في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسعى لمواجهة زينيت الروسي تجريبياً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسعى لمواجهة زينيت الروسي تجريبياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).