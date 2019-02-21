2019/02/21 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أرباح بنك "باركليز" قبل الضرائب على عكس التوقعات في العام الماضي، فيما أعلن تنفيذ توزيعات أرباح نقدية للمساهمين.





وكشفت البيانات الصادرة عن بنك "باركليز" اليوم الخميس أن الأرباح قبل الضرائب سجلت تراجعا في العام الماضي عند 3.49 مليار جنيه إسترليني (4.55 مليار دولار)، مقابل 3.54 مليار جنيه إسترليني في العام السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن صافي أرباح ما قبل الضرائب لبنك "باركليز" سيرتفع عند مستوى 3.66 مليار إسترليني.





ونجح البنك في التحول للربحية، ليحقق صافي أرباح بقيمة 1.39 مليار إسترليني في العام الماضي، مقابل خسائر بنحو 1.92 مليار في عام 2017.





أما صافي الأرباح التشغيلية لبنك "باركليز" فسجلت مستوى 19.66 مليار جنيه إسترليني في 2018، مقابل مستوى 18.74 مليار جنيه إسترليني في 2017.





وأعلن بنك "باركليز" تنفيذ توزيعات نقدية للمساهمين عند مستوى 6.5 بنساً للسهم.





وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد سهم "باركليز" بنسبة 3.2%.





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